Європейська господарка йде в гору

Єврокомісія збільшила прогнозні показники економічного зростання в країнах ЄС

Київ. 8 травня. УНІАН. Єврокомісія збільшила прогнозні показники економічного зростання в 25 країнах - членах Євросоюзу в 2006 році.

Як повідомив у Брюсселі журналістам єврокомісар з економіки Хоакім АЛЬМУНІЯ, в цілому по ЄС зростання економічних показників за підсумками цього року очікується на рівні 2,3%, а в країнах, що перейшли на єдину європейську валюту - євро, - 2,1%.

У лютому цього року прогноз Єврокомісії на економічне зростання становив 1,6% і 1,3% відповідно, зазначає РІА «Новости».

Х.АЛЬМУНІЯ пояснив підвищення прогнозної оцінки, зокрема, зростанням інвестицій в економіку ЄС і поліпшенням фінансово-економічної ситуації в Німеччині. Ця країна впродовж трьох останніх років відчуває надмірний дефіцит держбюджету.

У 2007 році найвищий орган виконавчої влади ЄС чекає приросту економіки в цілому по ЄС в 2,2%, по єврозоні - в 1,8%.

Крім того, єврокомісар повідомив, що в ЄС в 2006-2007 роках буде створено 3,5 мільйони нових робочих місць, що дозволить зменшити рівень безробіття з більш як 9% у 2004 році до 8,2% у 2007 році.