Податковий кодекс приймуть, але діяти він почне не одразу

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК не виключає перенесення термінів введення в дію низки норм проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Основні положення, які ми запропонували перенести (відтермінувати введення - УНІАН), стосуються спрощеного режиму оподаткування, це перше. Друге, це третій розділ ПК, який стосується оподаткування прибутку підприємств, бо розділ значно оновлений і для того, щоб бізнес розібрався з новаціями, з новим обліком та іншими позиціями, зокрема спрощена система для юридичних осіб, ці речі переносяться на квартал, щонайменше, це пропозиція комітету», - сказав В.ХОМУТИННІК.

Він також нагадав, що введення податку на нерухомість пропонується перенести на 1 рік (з 2012 року), а введення податку з доходів по депозитах пропонується перенести на 2015 рік.

«Тобто, з 1 січня 2011 року жодних нових податків, таких, як податок на нерухомість, не буде. Це позиція комітету і вона підтримана Верховною Радою» - сказав В.ХОМУТИННІК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада приступила до розгляду завершальних положень до проекту Податкового кодексу.

У проекті Податкового кодексу міститься 340 статей.

Як відзначив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, парламент розгляне завершальні положення, а відтак розділить законопроект на дві частини – на Податковий кодекс і окремо будуть завершальні положення.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 18 листопада, ВР продовжує розгляд урядового проекту Податкового кодексу в другому читанні. За словами керівника фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, вже сьогодні депутати можуть прийняти кодекс в цілому.

16 листопада під ВР зібралося більш як 30 тисяч протестувальників проти ухвалення ПК представників бізнесу. Багатотисячні акції протесту пройшли по всій країні.

Згідно з Бюджетним кодексом і Регламентом Верховної Ради, проект Державного бюджету мав бути прийнятий в першому читанні не пізніше 20 жовтня, в другому читанні - до 20 листопада, а в третьому читанні і в цілому як закон - до 1 грудня. Стаття 27 Бюджетного кодексу прямо вказує на те, що Закони України, які впливають на формування дохідної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно обнародувані до 15 серпня року, що передує плановому. Інакше норми відповідних законів, що впливають на формування дохідної і/чи видаткової частини бюджетів, починають діяти не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим. В даному випадку це означає, що набуття чинності Податкового кодексу не може відбутися раніше 2012 року.