Шість з семи принципів ядерної безпеки, які встановило МАГАТЕ, не забезпечені.

Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною. Про це сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих Агентства.

За його словами, на ЗАЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Мова йде про сім невід'ємних компонентів ядерної та фізичної безпеки, які МАГАТЕ встановило на початку повномасштабного російського вторгнення. Вони включають фізичну цілісність, працездатність обладнання, виключення тиску на персонал, надійне електроживлення, безперервну логістику, радіаційний контроль та функціонування каналів зв’язку.

Він додав, що Запорізьку атомну станцію живить лише одна зовнішня лінія електропередачі і це створює "серйозні ризики для безпеки". Усі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і за нинішніх умов жоден з них не може бути безпечно запущений.

Очільник МАГАТЕ повідомив, що рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, наблизившись до критичного порогу в 12 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу. За його словами, потрібно будувати насосну станцію, яка забезпечить надійну роботу систем охолодження.

За його словами, триваючі військові дії в безпосередній близькості від станції викликають глибоке занепокоєння та множачи ризики.

Ситуація на інших АЕС України

Гроссі також наголосив, що на Чорнобильській АЕС шість із семи стовпів ядерної безпеки також залишаються порушеними після удару безпілотника по саркофагу в лютому. На осінь заплановано тимчасові ремонтні роботи для запобігання подальшому погіршенню стану, які очікують на затвердження та фінансування.

Він зазначив, що Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС продовжують працювати, постачаючи електроенергію до національної енергосистеми. Водночас співробітники МАГАТЕ, які працюють на цих ядерних об’єктах в Україні, фіксують регулярні повітряні тривоги.

Як писав УНІАН, є свідчення про те, що окупанти поспішають підключити Запорізьку АЕС до старту опалювального сезону та інтегрувати її в свою інфраструктуру. А після цього вони, скоріше за все, відключать ЗАЕС від української мережі.

Як розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, росіяни планують запустити усі шість блоків ЗАЕС в режимі генерації. За його даними, російське керівництво станції провело закупівлі обладнання, у тому числі для забезпечення роботи ставків-охолоджувачів.

При цьому, інспектори МАГАТЕ не отримали доступу для огляду дамби, яку окупанти побудували поблизу ЗАЕС для утримування необхідної кількості води у ставках. Інспектори мають оглянути її, щоб оцінити ситуацію з охолодженням реакторів, пояснювали в МАГАТЕ.

