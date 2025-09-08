Канцлер також зауважив, що відносини між Європою та США змінилися.

Все вказує на те, що імперські плани російського диктатора Володимира Путіна не обмежаться лише Україною – навпаки, з неї все починається.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Sky News. Він закликав союзників у Європі переоцінити інтереси та шукати нових партнерів по світу з огляду на зміни у відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

"Ми в Європі повинні скоригувати свої інтереси – без помилкової ностальгії", – акцентував Мерц.

За його словами, Вашингтон залишається важливим партнером Європи. Проте відносини змінилися, оскільки Штати роблять ці зв'язки залежними від певних інтересів і питань.

Загроза війни в Європі

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готує масштабне переозброєння вартістю 1,2 трлн доларів. За його словами, до 2030-го року РФ може атакувати Європу. Він додав, що у Європі знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати – побачимо із часом.

Тим часом у Франції лікарні вже отримали вказівки готуватися до напливу поранених із зони бойових дій. Уряд Франції встановив термін підготовки до такого сценарію – до березня 2026 року.

