Перша леді України Олена Зеленська заявила, що під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці місяця проведе зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп.
Про це повідомляє телеканал "Ми – Україна". За словами Зеленської, Меланію Трамп запрошували на Саміт перших леді та джентльменів в Україні, проте цього разу вона не буде присутня на заході.
"Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку", – зазначила перша леді.
Нагадаємо, нещодавно перша леді США Меланія Трамп написала листа до російського диктатора Путіна. Правитель РФ отримав його під час візиту на Аляску, де зустрічався з Дональдом Трампом.
Генеральна асамблея ООН: рішення щодо України
У липні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".
"За" український документ проголосували 99 країн, голоси "проти" віддали 9 держав, утрималися – 60. "Проти" висловилися Білорусь, Бурунді, Куба, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія.
Крім того, було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на ЗАЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових та несанкціонований персонал.
Від Росії вже вимагали негайно повернути окуповану станцію під повний контроль України. Проте Москва і надалі порушує ключові принципи ядерної безпеки.