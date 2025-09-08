Трамп запрошували на Саміт перших леді та джентльменів в Україні, але вона не буде присутня на заході.

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці місяця проведе зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп.

Про це повідомляє телеканал "Ми – Україна". За словами Зеленської, Меланію Трамп запрошували на Саміт перших леді та джентльменів в Україні, проте цього разу вона не буде присутня на заході.

"Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку", – зазначила перша леді.

Нагадаємо, нещодавно перша леді США Меланія Трамп написала листа до російського диктатора Путіна. Правитель РФ отримав його під час візиту на Аляску, де зустрічався з Дональдом Трампом.

Генеральна асамблея ООН: рішення щодо України

У липні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".

"За" український документ проголосували 99 країн, голоси "проти" віддали 9 держав, утрималися – 60. "Проти" висловилися Білорусь, Бурунді, Куба, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія.

Крім того, було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на ЗАЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових та несанкціонований персонал.

Від Росії вже вимагали негайно повернути окуповану станцію під повний контроль України. Проте Москва і надалі порушує ключові принципи ядерної безпеки.

