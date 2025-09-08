Якщо Земля продовжить обертатися швидше, нічим хорошим це не закінчиться.

Можливо, ви вже відчуваєте, що в добі не вистачає часу. Але, виявляється, це не просто ваша уява - дні дійсно стають коротшими. За даними вчених, 9 липня, 22 липня і 5 серпня цього року тривалість доби була коротшою за стандартні 24 години на 1,3-1,51 мілісекунди.

Хоча точна причина залишається загадкою, можливих чинників кілька: зміни в атмосфері, танення льодовиків, рух у ядрі Землі та ослаблення магнітного поля, пише Daily Mail.

Втрата пари мілісекунд не є приводом для особливого занепокоєння, проте нова книжка зі страшним сюжетом описує світ, який буквально "сходить з орбіти". У романі Алекса Фостера під назвою "Circular Motion" дні на Землі скорочуються спочатку до 23 годин, потім до 20, а потім - лише до двох.

Подібно до шалено обертової дзиґи, планета крутиться так швидко, що навіть сила тяжіння втрачає хватку, а сонце встає і заходить дедалі стрімкіше. Експерти описують реальні наслідки такого сценарію - масштабні катастрофи, повені та землетруси.

Що буде, якщо Земля обертатиметься швидше

У книзі Фостера прискорення обертання Землі відбувається через мережу гігантських літаків, які літають орбітою на висоті 9 тисяч метрів, кардинально змінюючи транспортні системи. Спочатку прискорення ледь помітне, дні коротшають лише на кілька секунд, і ніхто цього не помічає. Але поступово обертання прискорюється настільки, що доба триває лише дві години, і це призводить до глобальної катастрофи.

Якби обертання Землі дійсно прискорилося, виник би "відцентровий ефект" - об'єкти почали б зміщуватися від осі планети, як підвісні крісла на каруселі.

Океани стали б випирати навколо екватора, надаючи Землі форму ромба, а вода, відтягнута з полярних областей, зробила б Арктичний океан дрібнішим і затопила б екваторіальні регіони. Навіть суша біля екватора, яка не пішла б під воду, наражалася б на більший ризик цунамі і затоплень.

Професор геофізики Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дункан Егнью зазначив, що "найбільші зміни відбудуться в океанських припливах".

Як знають усі, хто бував на пляжі, у прибережних зонах по всьому світу спостерігаються відливи та припливи через тяжіння Місяця і Сонця в поєднанні з обертанням Землі. Зараз обертання планети спричиняє два припливи і два відливи кожні 24 години 50 хвилин.

"Зміни це на 10%, і в одних місцях припливи стануть більшими, а в інших меншими", - розповів професор Егнью виданню Daily Mail. Крім того, що швидше обертається Земля, то швидше рухаються тектонічні плити, що може посилити геологічну напругу і призвести до "маси землетрусів", додав він.

Варто пам'ятати, що на екваторі (де окружність Землі найбільша) швидкість обертання вища, ніж у тропіках або на полюсах: приблизно 1650 км/год проти майже нуля біля полюсів.

Ми утримуємося на поверхні завдяки гравітації, але якщо обертання прискориться досить сильно, відцентрова сила перевершить гравітацію і об'єкти почнуть відлітати в космос.

"Що швидше обертається Земля, то більше гравітація компенсуватиметься, і то легше ви себе відчуєте", - розповів Фостер у матеріалі для New Scientist. Астроном NASA доктор Стен Одінвальд, зі свого боку, попередив, що погодні явища стануть екстремальними і руйнівними. Із прискоренням обертання посилюється і коріолісовий ефект, що надає циклонам їхнього обертання. Урагани обертатимуться швидше і нестимуть більше енергії.

Якби обертання Землі прискорилося, це означало б менше денного світла і менше часу на сон, що знизило б продуктивність людей.

Годинники довелося б постійно переводити назад у міру скорочення днів або навіть винаходити абсолютно нову систему відліку часу. Хоча у людини є "циркадний ритм" - внутрішній біологічний годинник, прив'язаний до 24-годинного дня. Їхній збій (наприклад, через перельоти) вже спричиняє фізичні та психологічні проблеми.

Крім того, багато супутників опинилися б не на своїх місцях, що спричинило б збої у зв'язку, інтернеті, ТБ та інших системах. Однак варто пам'ятати, що ідея прискорення обертання Землі до такої міри - "абсолютно абсурдна", на думку вчених.

