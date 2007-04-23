Відбудеться круглий стіл ”Україна-Австрія. Що заважає спільній справі?”

18-00 - Круглий стіл на тему: “Україна-Австрія. Що заважає спільній справі?", організований Видавництвом “Економіка” і присвячений виходу однойменного тематичного додатка щотижневика «Інвестгазета» і щоденної газети «ДЕЛО». Запрошені - Надзвичайний і Уповноважений Посол Австрії в Україні Маркус Вукетич; міністр економіки України Анатолій Кінах; голова Фонду К. Аденауера в Україні Ніко Ланге; голова правління Generali Garant Юрій Лахно; національний менеджер GRAWE Group в Україні Роман Деніс та ін. (посольство Австрії в Україні, вул. І. Франка, 33).Телефони: 585 58 96, 8 067 466 64 07, l_konyk@delo.ua.