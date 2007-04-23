«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових потягів на травневі свята
18:34, 23 квітня 2007Суспільство
642
Вивчення попиту продовжується
Укрзалізниця збільшила кількість додаткових потягів, на травневі свята, і станом на 23 квітня введено 34 додаткові потяги.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні взаємодії із ЗМІ Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, якнайбільше – 12 потягів введено Південно-Західною залізницею з Києва до Сімферополя, Івано-Франківська й Ужгороду.
Придніпровська залізниця ввела 9 потягів з Сімферополя і Дніпропетровська до Москви. У свою чергу російські залізниці ввели 16 додаткових потягів з Москви до Києва, Сімферополя і Одеси.
На сьогоднішній день Укрзалізниця продовжує вивчати попит пасажирів на найпопулярніші напрями і працює щодо призначення додаткових потягів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter