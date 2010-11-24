Водій БМВ, який збив жінку з дітьми, не намагався повіситися в ізоляторі

МВС України спростувало повідомлення ЗМІ про те, що футболіст Владислав Піскун, який задавив 21 листопада жінку з двома дітьми, намагався зробити самогубство в слідчому ізоляторі. За словами співробітників Центру громадських зв`язків МВС у Севастополі, у затриманого немає претензій до умов утримання в ізоляторі, і ніяких суїцидальних спроб з його боку не було.