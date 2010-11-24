Нацрада: ТВі здійняв галас через звичайну перевірку

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наголошує, що перевірка ТВі і ще 15 компаній на дотримання ліцензійних умов є звичайною практикою для цього регуляторного органу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Це звичайна процедура, яка застосовується до всіх без винятку телерадіоорганізацій з моменту отримання ліцензії. Щотижня на засіданні Національної ради розглядаються десятки рішень про результати перевірок та про їх призначення", - йдеться у повідомленні прес-служби.

В прес-службі також підкреслили, що до Національної ради не надходили матеріали чи будь-які повідомлення стосовно позову ТВі до Національної ради щодо відсутності у регуляторного органу повноважень проводити перевірки телерадіоорганізацій.

"Складається враження, що неймовірний галас, який компанія зчиняє навколо свого імені, свідчить про намагання приховати певні порушення у своїй діяльності або внутрішні господарські проблеми. Можливо саме тому компанія має таку кількість судових процесів, як всередині країни так і за кордоном – зокрема з одним із засновників ТВі", - підкреслили у прес-службі Нацради.

Планова щорічна перевірка телерадіокомпаній розпочнеться 24 листопада відповідно до рішення Нацради від 7 липня 2010 року.

Телерадіокомпанії перевірятимуться на виконання ліцензійних умов, зокрема, початок та ведення діяльності згідно з ліцензією (мовлення на частотах, отриманих на конкурсі), виконання умов ліцензій, статутні документи, умови виконання програмної концепції, дотримання норм чинного законодавства тощо.

Планується, що цього тижня відбудеться 15 планових перевірок телерадіоорганізацій в Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській областях та Києві.

В Нацраді також нагадали, що проведення перевірок є одним з багатьох повноважень цього регуляторного органу, передбачених Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", а також "Про телебачення і радіомовлення".

Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 72 закону "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада приймає рішення про застосування санкцій на підставі наданих документальних свідчень, актів перевірки чи подання визначених цим законом органів державної влади.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення направила телеканалу ТВі (ТОВ "ТелеРадіоСвіт") повідомлення про намір провести дводенну перевірку телерадіокомпанії.

"У повідомленні Нацради зазначено, що предметом перевірки має стати мовлення ТВі у 37 містах України, яке анульоване самою Нацрадою. Нам видається абсурдним намір Нацради здійснити перевірку ліцензії ТОВ "ТелеРадіоСвіт" з анульованими додатками. Існує юридична невизначеність щодо того, чи можуть вони взагалі бути об’єктом перевірки", - повідомили у прес-службі ТВі.

Сьогодні, 23 листопада, прес-служба каналу ТВі повідомила про оскарження в суді рішення Нацради про проведення перевірки телеканалу.

Зокрема, ТВі просить суд визнати протиправними дії Національної ради з проведення перевірки каналу, а також просить скасувати саме рішення про проведення перевірки та затверджену Нацрадою Інструкцію про порядок проведення перевірок.

Позов подано 22 листопада 2010 року. Відповідно до статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України, питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.