У Києві УБОЗ затримав податківця на хабарі в 400 тисяч

Працівники столичного УБОЗу затримали заступника начальника одного із відділів податкової міліції ДПІ Подільського району Києва при одержання 400 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, ця сума - частина хабара у 100 тис. дол., які податківець хотів отримати від приватного підприємця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за ведення фіктивного підприємництва.

Стосовно затриманого прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.