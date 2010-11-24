ДАІ висадила протестувальників серед ночі на трасі, але прийшла допомога

У Луганській області міліція і ДАІ перешкоджають людям, які намагаються виїхати до Києва для участі у Всеукраїнській акції протесту проти нового Податкового кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова громадської організації «Об`єднання підприємців м. Красний Луч» Ольга МОТІНОВА.

За її словами, минулого тижня підприємці м. Красний Луч замовили 100 залізничних квитків на поїзд «Луганськ-Львів» від станції Дебальцеве до Києва. Щоб дістатися до залізничної станції, підприємці вирішили скористатися своїм власним автотранспортом. Сім невеликих автобусів (по 18 посадочних місць) мали відвезти людей з Красного Луча. Проте на місце відправлення автобусів (готель «Красний Луч») прибула міліція і ДАІ.

«Нам заборонили виїзд. До їхнього приїзду ми встигли відправити кілька автобусів, але ці машини були зупинені ДАІ на трасі. На відстані 30 км від міста о 18.00 в темноті водіїв змусили висадити пасажирів і повертатися до Красного Луча. Підприємцям довелося йти пішки вздовж дороги. Причина, яку нам назвали в ДАІ, - відсутність узгодження на перевезення пасажирів. Для нас незрозуміло, чому ми на цих самих машинах без будь-яких дозволів їздимо до Харкова за товаром, а поїхати до станції не змогли. І людям раптом довелося, майже вночі, виходити з авто на трасі», - розповіла О.МОТІНОВА.

На допомогу підприємцям прийшла профспілка таксистів. Автомобілі забирали людей і відвозили до поїзду. Всупереч всім спробам місцевої влади підприємці міста Красний Луч змогли реалізувати своє конституційне право і взяти участь в акції протесту в Києві, наголосила О.МОТІНОВА.