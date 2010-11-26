Президент Ізраїлю перебуває в Дніпропетровську

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС прибув до Дніпропетровська на запрошення впливових осіб єврейської громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.ПЕРЕС повідомив журналістам біля трапа літака.

«Ваше місто – великий індустріальний центр. У вас багато що зроблено і багато чого попереду. У вас все вийде», - сказав Ш.ПЕРЕС.

Відразу після прильоту він відправився у синагогу «Золота троянда», де провів зустріч з представниками єврейської громади Дніпропетровська.

Після цього запланована зустріч Ш.ПЕРЕСА з представниками опікунської ради єврейської громади, до складу якої входять великі бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Віктор ПІНЧУК та інші.

26 листопада Ш.ПЕРЕС зустрінеться з учнями, батьками і вчителями найбільшої в Україні єврейської школи № 144 м. Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, Президент Ізраїлю Ш.ПЕРЕС прибув до України з державним візитом 24 листопада.