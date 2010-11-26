Президент Ізраїлю перебуває в Дніпропетровську
На запрошення єврейської громади
Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС прибув до Дніпропетровська на запрошення впливових осіб єврейської громади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.ПЕРЕС повідомив журналістам біля трапа літака.
«Ваше місто – великий індустріальний центр. У вас багато що зроблено і багато чого попереду. У вас все вийде», - сказав Ш.ПЕРЕС.
Відразу після прильоту він відправився у синагогу «Золота троянда», де провів зустріч з представниками єврейської громади Дніпропетровська.
Після цього запланована зустріч Ш.ПЕРЕСА з представниками опікунської ради єврейської громади, до складу якої входять великі бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Віктор ПІНЧУК та інші.
26 листопада Ш.ПЕРЕС зустрінеться з учнями, батьками і вчителями найбільшої в Україні єврейської школи № 144 м. Дніпропетровська.
Як повідомляв УНІАН, Президент Ізраїлю Ш.ПЕРЕС прибув до України з державним візитом 24 листопада.