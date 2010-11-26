До Львівської мерії призначено капелана

Новообрані депутати Львівської міської ради кожну сесію починатимуть молитвою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, під час першої сесії міської ради VI cкликання мер міста Андрій САДОВИЙ повідомив, що віднині кожна сесія розпочинатиметься з молитви. Капеланом мерії призначено о. Ореста ФРЕДИНУ.

«Я звернувся до голови Львівської Архиєпархії УГКЦ владики Ігоря ВОЗНЯКА з проханням призначити капелана до Львівської міської ради. І він делегував отця Ореста», - зазначив у коментарі УНІАН А.САДОВИЙ.

Під час сесії о. Орест ФРЕДИНА виголосив вступне слово, під час якого закликав депутатів добре працювати і пам’ятати, що в них вірять виборці.

Усі присутні на сесії розпочали роботу молитвою до Святого Духа «Царю небесний».