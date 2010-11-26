Міносвіти не має грошей на конверти

У Міністерстві освіти та науки України немає коштів на поштові конверти і марки для відправлення сертифікатів учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2011 році.

Про це йдеться у листі МОН щодо перерозподілу бюджетних коштів у 2010 році, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Міносвіти звернулося до Міністерства фінансів з проханням внести зміни до річного розпису асигнувань держбюджету України на 2010 рік.

“Через відсутність необхідних коштів для придбання поштових конвертів та марок Міністерство освіти і науки просить здійснити перерозподіл видатків та внести зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету України на 2010 рік”, - йдеться у документі, підписаному заступником міністра освіти Петром КУЛІКОВИМ.

У листі зазначено, що відповідно до нового порядку реєстрації осіб, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2011 році, кожному, хто подасть документи для участі у тестуванні, персонально буде відісланий сертифікат для проходження ЗНО або обґрунтована відмова.

За даними МОН, планується, що у 2011 році у тестуванні візьмуть участь 312 тис. 600 осіб.