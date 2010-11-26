Майдан перейшов у «режим чергування»

Підприємці на Майдані Незалежності у Києві в режимі чергування продовжують проводити акцію протесту проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в наметовому містечку перебуває близько 100 митингувальників.

Як повідомили учасники акції, зі своїми подальшими діями вони визначатимуться з огляду на обставини. На даний час у наметовому містечку ніхто не виступає, лише грає музика.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.