Бензин знову подорожчав

З 19 по 26 листопада 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,9 – 1,1% (в середньому на 1%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 19 по 26 листопада 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – збільшилися на 0,9% - з 6,91 грн./літр до 6,97 грн./літр

Бензин А-92 – збільшилися на 1,0% - з 7,26 грн./літр до 7,33 грн./літр

Бензин А-95 – збільшилися на 1,1% - з 7,60 грн./літр до 7,68 грн./літр

Дизельне паливо – збільшилися на 1,0% - з 6,89 грн./літр до 6,96 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.