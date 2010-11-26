Україна і РФ підписали угоду про транзит нафти
16:28, 26 листопада 2010Суспільство
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Автографи лишили Бойко і Яновський
У Москві підписано угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і транзиту територією України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підписали міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.
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