Україна і РФ підписали угоду про транзит нафти

У Москві підписано угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і транзиту територією України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підписали міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.