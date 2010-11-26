В Україні знизився індекс реальної зарплати
18:43, 26 листопада 2010Суспільство
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Дані Держкомстату за жовтень
Індекс реальної заробітної плати в Україні в жовтні 2010 року знизився на 1,6%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. індекс зріс на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найвище зростання індексу реальної зарплати в січні-жовтні цього року зафіксоване в Рівненській (14,6%), Волинській (13,8%) і Полтавській (13,7%) областях, найнижчий – в Києві (4%), Севастополі (6,5%) і Харківській області (7,4%).
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