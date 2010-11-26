Львівський стадіон: страйку майже не було

Інформація про зрив графіку будівництва стадіону до Євро-2012 не відповідає дійсності. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови Львівської ОДА Володимир ГУБИЦЬКИЙ. Він також наголосив, що затримок з виплати заробітної плати будівельникам немає.

«На сьогоднішній день роботи на стадіоні ведуться, вони не припинялися. Взагалі, інформація про зрив графіку будівництва, про призупинення робіт, м’яко кажучи, не відповідає дійсності», - наголосив В.ГУБИЦЬКИЙ.

Він також додав, що на стадіоні немає жодної страйкової ситуації.

Своєю чергою, директор з будівництва стадіону до Євро-2012 компанії «Альтком» Василь ОГОРОДНИК під час прес-конференції наголосив, що фірмі «Комфортбуд» перераховано 4,3 млн. грн. за придбані компанією матеріали та виконані роботи. Він також додав, що в угоді з цією компанією передбачено, що протягом 60 днів може бути затримка по заробітній платі, враховуючи, що мова йде про державний бюджет.

«Цей термін не був порушений. У вівторок були переведені кошти. Думаю, що на початку наступного тижня усі працівники отримають заробітну плату», - зазначив він.

«Люди не пікетували, вони просто вийшли в центрі поля поговорити зі мною. Таке іноді трапляється» - зазначив В.ОГОРОДНИК. На його думку, інцидент з працівниками «Комфортбуду» є внутрішнім конфліктом цієї компанії.

«На будівництві є 16 субпідрядників. Загальна кількість працюючих - 950 осіб. Із них «Комфортбуд» становить 150 осіб. Відповідно, не можна вважати, що внутрішні непорозуміння на одній з фірм – субпідрядників можуть якось вплинути на хід робіт загалом, адже це лише десята частина працівників», - підкреслив В.ОГОРОДНИК.

Директор «Комфортбуд» Тарас КАЛАПУНЬ підтвердив, що на рахунки фірми вже надійшли кошти. «Відповідно, зарплата працівникам буде повністю виплачена на початку наступного тижня. Можу підтвердити, що зривів графіків будівництва не було», - підкреслив він.

У свою чергу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ заявив у коментарі УНІАН, що «питання по стадіону врегульовано».

«Для мене важливо, що питання врегульоване і немає зупинки в будівництві стадіону до Євро-2012. Він будується, заборгованість з виплати зарплати погашена», – повідомив А.САДОВИЙ.

«Чому виник борг? Можливо підрядник невчасно подав документи, може якісь інші причини. Ми розберемось. На сьогодні будівництво йде за графіком», – зазначив міський голова.

Як повідомлялося у ЗМІ, сьогодні, 26 листопада, працівники фірми «Комфортбуд», що є одним з підрядників будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові, оголосили страйк у зв’язку із затриманням заробітної платні.