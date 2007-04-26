УБОЗ ліквідував міжнародну банду «Боксери»

Співробітники Харківського Управління боротьбі з організованою злочинність МВС України ліквідували міжнародне злочинне угрупування під назвою «Боксери».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Харківській області, 2003 року, застосовуючи досить просту схему, злочинці заволоділи продукцією на більш ніж 640 тис. грн. Зокрема, через Інтернет вони знаходили оголошення організацій про пошук вантажівок для перевезення товару і домовлялися із замовниками. В зазначений час КамАЗ із підробленими номерами та одним із членів банди за кермом завантажувався продукцією організації та виїжджав до міста призначення.

Дорогою КамАЗ зупиняли кілька членів угрупування, що їхали за вантажівкою, і просто викидали експедитора - представника підприємства з машини.

Як зазначили у ЦГЗ, інформація про діяльність банди «Боксерів» почала надходити до харківського УБОЗ наприкінці 2006 р. На сьогодні правоохоронці затримали 8 членів угрупування. За зібраними матеріалами проти них порушено 5 кримінальних справ. Причетність ще до 12 схожих злочинів, які були скоєні на території України та Росії, зараз перевіряється, повідомили в ЦГЗ.