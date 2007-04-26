У Луганську через загрозу вибуху евакуювали цілий квартал

У Луганську по вулиці Луганська правда, 153 відбувся серйозний витік газу.

Витік газу виявили в 12.50. Він відбувся на лінії, яка підходила до новобудови. З сусідніх будинків, школи, магазину евакуйовані люди. Квартал оточений нарядами міліції. Працівники міськгазу спільно з рятувальниками МНС шукають місце витоку газу. Будівельні роботи припинені.

На місці присутнє керівництво МНС, але воно знаходяться на території, куди журналістів не пускають.

Одна з версій – прорив резервного газопроводу, який веде до СШ №1. В даний час він ізолюється від загального газопроводу. Розглядаються декілька причин аварії - газопровід, якому вже півстоліття, знаходиться під автомобільною дорогою, тому міг ушкодитися від струсу або механічного пошкодження при розкопці траншеї.

Луганськ неодноразово стикався з подібного роду надзвичайними ситуаціями. У останні три роки відбулися три вибухи газу – в житловому будинку, в адміністративній будівлі, в кафе «Суп-хауз».

Обком з посиланням на Ирта-FAX