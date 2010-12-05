У Луганській області щороку стають інвалідами до 9 тисяч осіб

У Луганській області щороку в середньому до 9 тис. осіб визнаються інвалідами, з них 7-7,5 тис. - працездатного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління праці і соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації.

Всього на території області проживає більш як 113 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями, серед них понад 7 тис. дітей.

За даними Управління, 4 тис. інвалідів різних категорій мають покази для забезпечення автомобілями. У жовтні поточного року було вручено 15 автомобілів «Таврія» інвалідам 1-ї групи Великої Вітчизняної війни і війни з Японією, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

Також у регіоні цього року слуховими апаратами забезпечено 172 інваліди, 18 інвалідам встановлені кардіостимулятори, 17 інвалідам проведене протезування очей, 2 інвалідам встановлено ендопротези.

Крім того, за 9 місяців 2010 р. видано 4 тис. 195 засобів реабілітації, зокрема 1 тис. 310 інвалідних візків, 275 спеціальних засобів для спілкування і обміну інформацією, 2 тис. 610 допоміжних засобів для особистого пересування (стоїків, ходунків, ціпків, милиць).