Через негоду без електрики залишаються 87 населених пунктів

У Південних областях України через негоду без електропостачання залишаються 87 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 5 грудня залишаються без електропостачання 87 населених пунктів (відновлено – 90 н.п., за добу – 49 н.п.) у двох областях, а саме: у Херсонській області – 73 н.п. (відновлено – 53 н.п., за добу – 25 н.п.) та у Миколаївській області – 14 н.п. (відновлено – 37 н.п., за добу – 24 н.п.), що були знеструмлені в ніч з 2 на 3 грудня внаслідок складних погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.