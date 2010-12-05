Через негоду без електрики залишаються 87 населених пунктів

11:26, 05 грудня 2010
Суспільство
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Повідомлення з південних областей

У Південних областях України через негоду без електропостачання залишаються 87 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 5 грудня залишаються без електропостачання 87 населених пунктів (відновлено – 90 н.п., за добу – 49 н.п.) у двох областях, а саме: у Херсонській області – 73 н.п. (відновлено – 53 н.п., за добу – 25 н.п.) та у Миколаївській області – 14 н.п. (відновлено – 37 н.п., за добу – 24 н.п.), що були знеструмлені в ніч з 2 на 3 грудня внаслідок складних погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

 

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