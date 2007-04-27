Піскун не бачить підстав поновлювати розслідування у справі Станік

Поновлений на посаді генерального прокурора України Святослав ПІСКУН вважає законною відмову Генеральної прокуратури в порушенні кримінальної справи відносно заступника голови Конституційного Суду України Сюзанни СТАНІК.

Про це він заявив в інтерв`ю «5-му каналу».

«Так, як мені сьогодні на колегії доповіли заступники генерального прокурора, на перший погляд мені здалося, що закрита вона (справа) законно», - сказав С.ПІСКУН.

Разом з тим, генпрокурор підкреслив, що йому поки нічого не відомо про ті матеріали відносно С.СТАНІК, які знаходяться на розгляді в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від фракції БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив 20 квітня на прес-конференції, що направив Президентові України звернення, в якому просить доручити Генпрокуратурі і Службі безпеки України перевірити інформацію щодо отримання родичами судді КС С.СТАНІК земельних ділянок, нерухомості і автомобілів.

Після перевірки Генеральна прокуратура Україна відмовила в порушенні кримінальної справи відносно С.СТАНІК у зв’язку з відсутністю складу злочину.