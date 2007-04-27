Київрада заборонила торгівлю під Шулявським мостом

Київська міська рада, скасувавши своє попереднє рішення, заборонила здійснення торгівлі під мостом біля метро “Шулявська” та доручила Головному управлінню земельних ресурсів у травні ц.р. винести на розгляд сесії питання щодо припинення дії договорів оренди земельних ділянок із суб’єктами господарювання під рештою 21 мостом міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати ухвалили вчора на пленарному засіданні сесії Київради з метою здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій та надзвичайних ситуацій на шляхово-транспортних спорудах столиці.

Так, депутати скасували рішення Київради від 12 лютого 2004 р. “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АрБо ЛТД” земельних ділянок для реконструкції існуючого торговельного комплексу зі збірно-розбірних конструкцій у складі павільйонів для продажу товарів народного вжитку, кафе з літнім майданчиком з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням та облаштуванням прилеглої території на вул. Довженка, 1 у Шевченківському районі Києва”.

Крім того, районним держадміністраціям доручено ініціювати у травні–серпні скасування рішень районних рад щодо передачі земельних ділянок в межах червоних ліній мостів, на штучних спорудах та під ними, які виділені з порушенням технічних вимог, а також скасувати дозволи, надані суб’єктам господарювання, на розміщення ринків, об’єктів торгівлі, автостоянок, гаражів, тимчасових споруд та малих архітектурних форм.

Таким чином, згідно з прийнятим рішенням Київради, протягом цього року планується звільнити всі земельні ділянки поблизу шляхово-транспортних споруд міста.

Роботи з поновлення благоустрою територій, вивільнених від ринків, об’єктів торговельно-побутового призначення, МАФів, стоянок та гаражів, доручено виконати комунальній корпорації “Київавтодор”.

Головне управління з питань торгівлі та побуту повинне, у свою чергу, сприяти у наданні суб’єктам господарювання, які підпадають під дію цього рішення, робочих місць на діючих ринках.

Депутати також зобов’язали КМДА підготувати та подати на розгляд Київради Порядок використання земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства, а також зміни і доповнення до рішення Київради від 27 січня 2005 р. “Про правила забудови м. Києва”, передбачивши особливий порядок використання земель транспорту.

Як зазначається у пояснювальній записці до рішення Київради, очікувана вартість виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків пожежі, яка мала місце 23 квітня ц.р. під естакадою біля станції метрополітену “Шулявська”, становить 6,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня близько 19.30 біля станції метро «Шулявська» в Києві виникла пожежа, яку змогли ліквідувати лише через дві години. Вогонь пошкодив близько 800 квадратних метрів торгових павільйонів ринку «секонд-хенд», розташованого поряд з метро. Під час пожежі частина Шулявського мосту сильно постраждала від перегріву, внаслідок чого шляхопровід було закрито. 25 квітня для проїзду транспорту на мосту відкрили по одній смузі в обидві сторони.

За даними першого заступника голови Київської міської держадміністрації, начальника Головного управління економіки та інвестицій КМДА Дениса БАССА, на ремонт пошкодженого пожежею Шулявського шляхопроводу, за попередніми підрахунками, необхідно близько 5 млн. грн.