Бойко: не будемо нічого купувати у Siemens, почекаємо своїх

Міністерство палива та енергетики України має намір купувати вітчизняні газоперекачувальні агрегати (ГПА) для модернізації газотранспортної системи (ГТС) України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на конференції «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці» сьогодні в Києві.

«Ми намітили пропозицію виробничих програм із нашою наукою, заводом ім. Фрунзе (ВАТ «НВО ім. Фрунзе», Суми – УНІАН), заводом «Зоря» (завод «Зоря – машпроект», Миколаїв – УНІАН), щоб створити машину (газоперекачувальний агрегат) нового покоління. Півтора року у нас буде. Ми згодні почекати. Ми не будемо зараз нічого купувати у Siemens, почекаємо своїх розробників і профінансуємо», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня ц.р. НАК «Нафтогаз України» затвердила програму реконструкції та модернізації ГТС України на 2011 рік. За словами голови правління «Нафтогазу» Євгена БАКУЛІНА, на виконання програми реконструкції об`єктів ГТС направлятимуть кошти від поточної господарської діяльності компанії та додатково залучатимуть інвестиції.

За даними прес-служби ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз України» планує в 2011 році вкласти в реконструкцію ГТС 3,1 млрд. грн. Зокрема, в 2011 році в оновлення магістральних газопроводів і газорозподільних станцій буде інвестовано 1,22 млрд. грн., у реконструкцію компресорних станцій – близько 1,5 млрд. грн., на облаштування підземних сховищ газу – понад 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км у однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ із Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.