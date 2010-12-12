Україна в двадцятці країн, привабливих для європейських роздрібних мереж

Україна увійшла до списку 20-ти країн, привабливих для розвитку європейських роздрібних мереж у 2011 році.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному міжнародним консультантом у сфері нерухомості CB Richard Ellis (CBRE), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними дослідження, перше місце за привабливістю посідає Німеччина – 41% опитаних ритейлерів, в першу чергу, розглядають її для подальшого розвитку. Також у трійку лідерів входять Польща і Франція, в кожній з яких зацікавлені по 33% ритейлерів.

За результатами опитування було названо 38 країн, в яких найбільші мережі планують розвиватися в 2011 році. Країни Західної Європи домінують у списку 10 найпривабливіших країн для експансії, займаючи 7 рядків рейтингу. При цьому багато компаній зараз готуються до виходу на ринки Європи, що розвиваються. Україна в цьому списку займає 18 місце. Польща, Росія і Чехія входять в «TOP 10», займаючи 2, 6 і 7 місця, відповідно. 41% ритейлерів мають намір вийти хоча б в одну країну в Центральній Європі і 39% – у Південній Європі.

На думку керівника департаменту стратегічного консалтингу і досліджень CB Richard Ellis Марини КРЕСТИНІНОЇ, збільшення присутності ритейлерів на ринку стримується, зокрема, відсутністю якісних площ.

«Враховуючи, що нові будівництва в 2009 р. не починалися, а реалізація торгових об`єктів, будівництво яких почалося цього року (серед них - Океан Плаза, Аквапарк і Панда Парк), займе, щонайменше, 2-3 роки, вірогідність виходу на ринок численних нових брендів невелика. Більш того, часто оператори вважають за краще виходити на ринок з відкриття флагманського магазина на престижній торговій вулиці – гострий дефіцит приміщень у даному сегменті називається операторами серед основних «вхідних бар`єрів», - сказала вона.

У ході проведеного дослідження були вивчені настрої і плани розвитку на 2011 рік 212-ти лідируючих роздрібних мереж регіону.

Довідка УНІАН. CB Richard Ellis – консалтингова компанія в області нерухомості, має 450 офісів у 60 країнах світу і штат співробітників понад 34 000 осіб. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лос-Анджелесі (США).

Український офіс СB Richard Ellis був відкритий у січні 2008 року. Компанія надає повний спектр послуг в області комерційної нерухомості, серед яких: агентські послуги, стратегічний консалтинг і оцінка всіх видів нерухомості, інвестиційні послуги, маркетинг і управління нерухомістю.