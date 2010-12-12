На Майдані відкрилися дитячі атракціони та ковзанка

У Києві на Майдані Незалежності відкрито дитячий парк розваг та льодову ковзанку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, їх урочисто відкрив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

«Нудьгувати в ньому не доведеться ні маленьким киянам, ні дорослим. Усі знайдуть собі новорічні розваги до смаку, адже всього на площі розміщено 12 атракціонів. Усі ці дитячі розваги – абсолютно безкоштовні», – підкреслив чиновник.

«До послуг малюків – гірки, гойдалки, каруселі, машинки, іграшкова дитяча залізниця та атракціони із захоплюючими назвами «Піратський острів», «Літаючий птах» і «Поїзд «Вестерн». Поряд з атракціонами також розташовано 10 дитячих майданчиків з гірками та гойдалками. Вони працюватимуть аж до Водохреща, а потім їх буде подаровано столичним районам», - зазначається у повідомленні.

Ковзанка традиційно розташувалась біля монументу Незалежності.

«Ми дуже раді, що знайшлися небайдужі підприємці, які допомогли подарувати дітям цю різдвяну казку», – сказав заступник голови КМДА.

Парк розваг на Майдані працюватиме щодня впродовж усіх новорічних та різдвяних свят, до 19 січня, з 12 до 20 години. Режим роботи ковзанки: з 8:00 до 22:00 (щоденно). Вартість катання на ковзанці, включаючи прокат ковзанів, складатиме від 20 до 40 грн. Діти пільгових категорій кататимуться безкоштовно.