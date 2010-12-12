Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться морозна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 грудня буде хмарно з проясненнями. У східній частині сніг та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Криму місцями невеликі опади; температура вночі 2-7° морозу (на півдні близько 0°), вдень 3-8° тепла. На решті території без істотних опадів, лише в західних областях часом невеликий сніг; температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у південних областях близько 0°, у Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний, північно-західний (у західних областях південно-східний), 3-8 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.