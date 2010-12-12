У Вінниці закривають на карантин школи

У Вінниці з 13 грудня у зв’язку із підвищенням захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями школи закривають на карантин.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник управління освіти Вінницької міської ради Володимир БУНЯК.

«12 грудня відбулося засідання міської епідеміологічної комісії, де було прийнято рішення про закриття шкіл міста на карантин у зв`язку з перевищенням епідеміологічного порогу на 30%», - повідомив він.

В.БУНЯК зазначив, що карантин введено на один тиждень, проте його завершення залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 грудня в Україні на карантин закрито у зв’язку із грипом та ГРВІ 609 шкіл та 95 дитячих дошкільних закладів.