Луганщині представили нового прокурора
16:42, 12 грудня 2010Суспільство
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"Знає проблеми Донбасу"
Сьогодні заступник генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ представив колективу прокуратури Луганської області нового керівника Миколу БЕСКИШКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, під час цього заходу В.ЗАНФІРОВ вручив колишньому прокурору області Євгену ТРУБНІКОВУ «Подяку за сумлінну службу в органах прокуратури України» першого ступеня.
У прес-службі відомства зазначили, що новий керівник обласної прокуратури має 20-річний досвід роботи, "знає проблеми Донбасу" і тому зможе належним чином виконувати поставлені перед ним і колективом завдання.
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