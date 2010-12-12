Луганщині представили нового прокурора

16:42, 12 грудня 2010
Суспільство
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"Знає проблеми Донбасу"

Сьогодні заступник генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ представив колективу прокуратури Луганської області нового керівника Миколу БЕСКИШКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, під час цього заходу В.ЗАНФІРОВ вручив колишньому прокурору області Євгену ТРУБНІКОВУ «Подяку за сумлінну службу в органах прокуратури України» першого ступеня.

У прес-службі відомства зазначили, що новий керівник обласної прокуратури має 20-річний досвід роботи, "знає проблеми Донбасу" і тому зможе належним чином виконувати поставлені перед ним і колективом завдання.

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