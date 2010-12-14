Мер Полтави вирішив забрати нагороду у журналіста

Мер Полтави Олександр МАМАЙ вирішив забрати у генерального директора Полтавської телестудії «Місто» Ігоря КУЖИКА вручену йому місяць тому колишнім мером Андрієм МАТКОВСЬКИМ вищу нагороду міськвиконкому «Почесний знак Полтавського міського голови».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАМАЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, попередній мер А.МАТКОВСЬКИЙ перед складанням повноважень незаконно, без затвердження виконавчим комітетом, вручив своєму батьку і генеральному директорові ТОВ «Студія «Місто» І.КУЖИКУ нагрудні знаки із золотом і сапфірами вартістю не менш як 1000 дол.

Мер висловив обурення, оскільки він вважає, що немає підстав для нагородження І.КУЖИКА.

«Ми скасуємо це рішення міськвиконкому як незаконне, - заявив О.МАМАЙ. - Хай І.КУЖИК сам здасть нагороду, щоб за ним не ганялася вся міліція Полтави».

Телестудія «Місто» в період виборів активно підтримала колишнього міського голову А.МАТКОВСЬКОГО і активно надавала ефір опонентам і критикам нинішнього мера Полтави.