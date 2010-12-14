Мер Полтави вирішив забрати нагороду у журналіста
Каже, вручили незаконно
|Олександр МАМАЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАМАЙ заявив сьогодні на прес-конференції.
За його словами, попередній мер А.МАТКОВСЬКИЙ перед складанням повноважень незаконно, без затвердження виконавчим комітетом, вручив своєму батьку і генеральному директорові ТОВ «Студія «Місто» І.КУЖИКУ нагрудні знаки із золотом і сапфірами вартістю не менш як 1000 дол.
Мер висловив обурення, оскільки він вважає, що немає підстав для нагородження І.КУЖИКА.
«Ми скасуємо це рішення міськвиконкому як незаконне, - заявив О.МАМАЙ. - Хай І.КУЖИК сам здасть нагороду, щоб за ним не ганялася вся міліція Полтави».
Телестудія «Місто» в період виборів активно підтримала колишнього міського голову А.МАТКОВСЬКОГО і активно надавала ефір опонентам і критикам нинішнього мера Полтави.