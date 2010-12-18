ЧАЕС отримала дозвіл на зберігання радіоактивних відходів
До цілковитого заповнення сховища
Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) видала дозвіл Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" (Славутич, Київська обл.) на експлуатацію тимчасового сховища твердих радіоактивних відходів (РАВ), розташованого на території комплексу "Вектор", що будується .
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленню, дозвіл був виданий 10 грудня ц.р. Зокрема, ЧАЕС надано право здійснювати роботи, пов`язані з прийманням, зберіганням упаковок з радіоактивними відходами до повного заповнення відсіків сховища.
Крім того, ДІЯР зобов`язала ЧАЕС протягом 10 років провести переоцінку безпеки сховища.
Довідка УНІАН. Тимчасове приповерхневе сховище низко- і середньоактивних довгоіснуючих відходів і високоактивних відходів є частиною промислового комплексу для поводження з твердими РАВ (т.з. лот № 3). Сховище було передане в експлуатацію ЧАЕС підрядником Nukem Technologies у квітні 2008 року.
ДСП "ЧАЕС" проводить роботи по зняттю з експлуатації ЧАЕС і перетворенню об`єкта "Укриття" над зруйнованим 4-м енергоблоком в екологічно безпечний об`єкт.