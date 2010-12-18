Новий ректор ДонНУ заявляє, що невідомі побили його дружину

У Донецьку побито Тетяну ЛЕВ - дружину професора Юрія ЛИСЕНКА, який 10 грудня переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

Як повідомив УНІАН сам Ю.ЛИСЕНКО, його дружину, яка є проректором ДонНУ, побили невідомі біля під`їзду їхнього будинку ввечері 17 грудня.

«Це сталося вчора близько 9-ї години вечора біля під`їзду будинку. Двоє чоловіків, обличчя яких вона не розглянула, вдарили її кілька разів по голові, потім збили з ніг і стали бити вже лежачу», - сказав Ю.ЛИСЕНКО.

Він повідомив, що нападники сказали його дружині: «Це тобі за чоловіка!» і втекли.

За словами Ю.ЛИСЕНКА, медики поставили Т.ЛЕВ діагноз «струс мозку і забої». «Їй запропонували госпіталізацію, проте чесно сказали, що в даний момент у них немає умов, мало не в коридорі треба лежати. Ми відмовилися», - сказав Ю.ЛИСЕНКО. Він відзначив, що лікарі погодилися, що Т.ЛЕВ повернеться додому, але якщо буде термінова необхідність – викличе «швидку».

«Зараз у неї нудота, блювота, викликатимемо лікаря, хоча сама вона боїться їхати до лікарні через велику слабкість. Вона тільки нещодавно вийшла з лікарні після хвороби», - додав Ю.ЛИСЕНКО.

Він також повідомив, що в міліції факт побиття зафіксували. «Зараз ми з адвокатами подамо заяву до Київського райвідділу Донецька», - сказав Ю.ЛИСЕНКО і заявив, що після події вимушений буде звернутися до преси, до громадськості, «щоб нас захистили». «Можливо, знаходитимемо власні засоби, щоб найняти охорону. Ну, це ж жах, що відбувається!», - сказав Ю.ЛИСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала для затвердження Міністерством освіти і науки, молоді і спорту на посаду ректора вишу Ю.ЛИСЕНКА. 15 грудня міліція провела обшук у його квартирі.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті відбуваються слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.

У прокуратурі пояснили, що 9 грудня на підставі заяви від чинного керівництва ДонНУ і матеріалів перевірки Державної служби з боротьби з економічними злочинами Головного управління МВС України в Донецькій області було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання коштів в особливо великих розмірах і службової фальсифікації посадовцями вишу. Справу порушено за ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і ч.2 ст. 366 «Службова фальсифікація» Кримінального кодексу України.

При цьому прес-служба прокуратури області зазначила, що «за період, що перевіряється, жоден з кандидатів на пост ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вишу, і попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Водночас, працівники ДонНУ заявили, що пов’язують факт порушення кримінальної справи безпосередньо з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА Т.ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше вона була звільнена з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, але судом поновлена на посаді.