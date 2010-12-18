Податкова міліція вилучила підробних шкарпеток на 1 млн. грн
12:31, 18 грудня 2010Суспільство
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Продавались як продукція відомих брендів
У Тернопільській області викрито підприємство, яке підробляло шкарпетки відомих в Україні виробників.
Як повідомив кореспонденту УНІАН інспектор головного відділу податкової міліції Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Андрій ДУТКА, продукцію виготовляли у цеху, який діяв на території одного із сіл Тернопільського району.
Підприємство здійснювало виробництво і під власною торговою маркою, однак під час перевірки правоохоронці виявили кілька видів шкарпеток, які продавались як продукція відомих брендів.
Загалом податківці вилучили продукції на 1 млн. грн. Перевірка триває.
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