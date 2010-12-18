У Німеччині затримали суховантаж з російсько-українським екіпажем

16:50, 18 грудня 2010
Суспільство
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Судно навалилося на причал

17 грудня при вході в порт Бремен (Німеччина) було затримано естонський суховантаж Kagu з 10-ма членами російсько-українського екіпажа, що прямував із Клайпеди з вантажем добрив.

Про це повідомляє "Морський бюлетень - Совфрахт".

За даними видання, при швартуванні судно навалилося на причал і одержало пробоїну вище за ватерлінію. Представники місцевої влади, які після інциденту піднялися на борт судна, виявили несправний гірокомпас, капітана, який не розмовляє англійською, і 22-річного нелегала з Мавританії.

За даними фактами проводиться розслідування.

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