Кабмін вирішив підвищити пенсійний вік для жінок на 5 років

Кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради проект пенсійної реформи. Проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 7455 був зареєстрований у парламенті ще 13 грудня, проте тексту його раніше не було.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що уряд забрав з парламенту на доопрацювання законопроект щодо проведення пенсійної реформи. В.ЛИТВИН зазначив, що спочатку законопроект був внесений до парламенту і зареєстрований. «Потім Кабінет міністрів України взяв його на доопрацювання», - додав він.

Згідно з оприлюдненою інформацією цей документ у Раді представлятиме міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, повідомляє Дзеркало тижня.

У законопроекті пропонується підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, до 30 і 35 років відповідно.

Також пропонується підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років.

Крім того, уряд пропонує поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011, а для чоловіків, що працюють на державній службі, — до 62 років з 2013 року.

Водночас, пропонується поступово підвищити вік для жінок, для отримання державної соціальної допомоги з 58 до 63 років.

Даним законопроектом передбачено, що максимальний розмір пенсії буде встановлено на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У документі також пропонується підвищити рівень пенсійного забезпечення працівникам бюджетної сфери, «передбачивши виплату їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій».