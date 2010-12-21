Парламент заборонив телевізійні лохотрони

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного рішення проголосували 253 народних депутата з 291, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту пропонується заборонити трансляцію, окрім як на каналах з обмеженим доступом, програм та передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), умови яких прямо чи опосередковано передбачають оплатне набуття особою статусу її учасника та/або у яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації у будь-який спосіб (здійснити телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення тощо), що передбачає стягнення коштів за з`єднання та/або телефонну розмову. Відповідно до положень проекту, вищенаведені заборони не поширюються на трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів лотерей, з проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш.

Окрім цього, законодавчі обмеження не стосуються трансляції програм та передач з проведення розіграшів на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб`єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі, з проведення конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу, а також трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей.

На каналах з обмеженим доступом програми та передачі з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) розповсюджуються з дотриманням наступних умов. Так, трансляція подібних програм та передач має постійно супроводжуватися поточною інформацією про обсяг дзвінків та шанси підключення до студії, а також текстами попередження про те, що вони є платними (попередження має займати не менше 20 відсотків площі (обсягу) екрана, а колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону попередження).

Окрім цього, інформація щодо умов оплатного набуття статусу учасника та інших умов участі у інтерактивному конкурсі (грі, вікторині), у випадку, коли виконання таких умов може завдати фінансових збитків телеглядачам та радіослухачам, має наводитись у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу кожні 5 хвилин трансляції відповідної програми та передачі.