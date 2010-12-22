Екс-начальника Кременчуцького УБОЗу судитимуть за квартиру

Екс-начальника Кременчуцького УБОЗу судитимуть за незаконно одержану квартиру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив старший слідчий слідчого відділу прокуратури Полтавської області Сергій КИРИЧЕНКО.

За його даними, слідчий відділ прокуратури Полтавської області закінчив досудове слідство і направив до суду для розгляду по суті кримінальну справу за звинуваченням колишнього начальника Кременчуцького ВБОПу УБОП УМВС України в області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

«Зловживаючи службовим становищем, він незаконно одержав у приватну власність квартиру в Кременчуці, чим завдав збитків на загальну суму понад 160 тис. грн.), - повідомив слідчий С.КИРИЧЕНКО.