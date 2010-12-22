У жителя Донецька за комунальні борги опечатали телевізор

У одного з жителів Донецька за борги перед комерційно-комунальним підприємством «Донецькміськтепломережа» опечатано телевізор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що днями відбувся черговий рейд зі стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з жителів Донецька і, зокрема, з жителів, які проживають в Київському районі міста. Рейд проходив спільно з представниками тепломережі і співробітниками виконавчої служби юстиції Київського району. Сума заборгованості жителів Київського району перед міськтепломережею на 1 листопада 2010 року становила 16,1 млн. грн.

Виконавча служба відвідала трьох абонентів Київського району і стягнула суму у розмірі 5,5 тис. грн. Двоє боржників повністю виплатили суму заборгованості. А третій абонент частково розплатився за борги перед ККП «Донецькміськтепломережа», і тимчасово залишився з арештованим майном (телевізором), який йому залишили на зберігання в опечатаному вигляді.

Комунальники пояснили, що опечатаним (заарештованим) майном абонент не має права користуватися до повного зняття арешту, інакше буде накладено відповідний штраф.

«Людина з арештованим телевізором» пообіцяла до кінця місяця повністю сплатити суму боргу, і лише після цього виконавча служба зніме пломби з арештованого майна, а неплатник у новий рік увійде не лише без боргу, але й зможе радісно дивитися по своєму телевізору новорічні програми», - сказали в міськтепломережі