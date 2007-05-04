Лавринович збільшив кількість приватних нотаріусів в 10 разів

Міністерство юстиції збільшило з 3,5 тисяч до 38,5 тисяч граничну чисельність приватних нотаріусів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ, підписаний міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, набув чинності з 3 травня 2007 року.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, 35,070 тисяч утворених квот більш ніж удесятеро перевищує кількість приватних нотаріусів, що діють в Україні на сьогодні.

Таким чином, за словами міністра, Мін’юстом фактично скасоване обмеження щодо чисельності приватних нотаріусів в Україні.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що наказ видано з метою реалізації права на вільний доступ до професії нотаріуса, а також для усунення зловживань та корупційних передумов при реєстрації нотаріальної діяльності.

Квоти приватних нотаріусів в нотаріальних округах збільшені пропорційно до кількості населення, що проживає у відповідних регіонах. Зокрема, у Криму – на 1100, у Вінницькій області – на 1020, у Волинській – на 690, У Дніпропетровській – на 2510, у Донецькій – на 2470, у Житомирській – на 870, у Закарпатській – на 1010, у Запорізькій – на 1240, в Івано-Франківській – на 1030, у Київській – на 1120, у Кіровоградській – на 730, у Луганській – на 1860, у Львівській – на 2250; у Миколаївській – на 910, в Одеській – на 1920, в Полтавській – на 860, у Рівненській – на 810, у Сумській – на 740, у Тернопільській – на 680, у Харківській – на 2450, у Херсонській – на 980, у Хмельницькій – на 780, у Черкаській – на 630, у Чернівецькій – на 420, у Чернігівській області – на 730, у Києві – на 4940, у Севастополі – на 320.

Станом на квітень 2007 року в Україні у 642 нотаріальних округах діяло 3277 приватних нотаріусів. 228 посад приватних нотаріусів лишалися вакантними.

Крім того, в Україні створена 821 нотаріальна контора, де працює 1438 державних нотаріусів. 127 посад державних нотаріусів лишаються незаповненими.