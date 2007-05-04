Черновецький судитиметься за свої тарифи до останнього?

Київська міська державна адміністрація оспорюватиме рішення Господарського суду Києва від 27 квітня цього року про визнання протиправним підвищення в 2 рази тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомив УНІАН перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

У юридичному відділі міськадміністрації УНІАН повідомили, що скаргу в Апеляційний суд поки що не подано, оскільки ще немає документа постанови суду від 27 квітня. На сьогоднішній день, зазначили в юрвідділі, рішення Господарського суду не набуло чинності, оскільки дано час на апеляцію.

«Апеляцію на даний момент не представляється можливим подати, оскільки ще не готова постанова. За процесуальними законами, суд бере 5 днів для того, щоб в повному обсягу виготовити цей документ. Щоб його оспорювати, нам потрібні мотиви, на які посилався суд, ухвалюючи таке рішення. Ми чекаємо, коли дадуть нам в руки цю постанову, і ми зможемо предметно готувати апеляцію», - сказав головний фахівець юрвідділу Віталій СМОЛЬНИЦЬКИЙ.

За його словами, на засіданні учасники процесу були сповіщені про те, що тільки з 14 травня може з`явитися постанова, тобто «термін апеляційного оспорювання починається з 14 травня».

“Це плюс 10 днів на заяву апеляційного оспорювання і плюс 20 днів після того, як ми подамо заяву на апеляцію”, - уточнив В.СМОЛЬНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2007 року Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про визнання протиправними і скасування рішень Київської міської ради від 8 лютого 2007 року «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» і розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 12.02.2007 р. №141, від 12.02.2007 р. №142, від 12.02.2007 р. №143, від 12.02.2007 р. №144, які передбачають збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги в 1,8-2 рази.

Цим рішенням суд задовольнив повністю позов київської міської організації Української партії «Єдність», головою якої є колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

В тому разі, якщо це рішення набуде чинності, в Києві будуть діючими тарифи на житлово-комунальні послуги, які були до 30 листопада 2006 року і затверджені розпорядженнями Київської міської державної адміністрації в 2001-2004 роках.

Раніше, 13 лютого, Господарський суд Києва визнав розпорядження КМДА від 30 жовтня про підвищення тарифів незаконним і скасував їх.

У КМДА після цього відзначили, що в столиці діють тарифи, затверджені рішенням Київради від 8 лютого, яке визначило підвищення тарифів на ЖКП в 1,8-2 рази.

У свою чергу, Київська міська організація Української партії «Єдність» звернулася з адміністративним позовом до Господарського суду м. Києва про визнання протиправними і скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 12.02.2007 г №141, від 12.02.2007 р. №142, від 12.02.2007 р. №143, від 12.02.2007 р. №144, підписаних на рішення Київської міської ради від 8 лютого.