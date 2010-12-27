Унікальний вертеп став частиною Музею бурштину

У рівненському Музеї бурштину представлено «Бурштиновий вертеп», вперше виготовлений київськими майстрами з кераміки і бурштину.

Як передає корреспондент УНІАН, презентація відбулася у Будинку вчених у Рівному, де діє цей музей і де місцева влада вже наступного року планує створити Палац бурштину.

За словами організаторів, над містерією вертепу, втіленою у кераміці і бурштині, майстри працювали впродовж року і використовували камінь, видобутий у Володимирецькому районі Рівненщини.

Унікальний вертеп став частиною експозиції Музею бурштину, який у Рівному відкрили до Дня незалежності України.