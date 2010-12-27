На Львівщині вже тиждень горить шахта: є небезпека вибуху

Роботи з ліквідації пожежі на шахті «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля» призупинені через небезпеку вибуху.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, 26 грудня після проведення повторного контролю за газовою обстановкою на аварійній ділянці шахти «Межирічанська» було виявлено підняття рівня небезпечних газів, що може спричинити вибух.

Керівник гірничорятувальних робіт прийняв рішення про призупинення ліквідаційних робіт і виведення робітників із шахти.

Сьогодні має відбутися засідання спеціальної комісії стосовно подальшого визначення ліквідаційних робіт.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня о 20.18 виникла пожежа на шахті «Межирічанська» на глибині 485 м. Робота шахти була призупинена. На момент пожежі на аварійній ділянці перебувало 77 чоловік. В період з 21 по 26 грудня проводились роботи з активного гасіння та локалізації пожежі.