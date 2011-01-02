Продукцію Шосткінського комбінату дозволили ввозити до Росії

Россільгоспнагляд скасував з 30 грудня 2010 року тимчасові обмеження на ввезення до Російської Федерації продукції Шосткінського міськмолкомбінату - ПАО «Бель Шостка Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією інтернет-газети «Шостка.INFO», про це йдеться в указі Россільгоспнагляду.

Окрім ПАО «Бель Шостка Україна» до списку включили ще 10 українських підприємств, які мають право на постачання продукції тваринного походження в РФ з 30 грудня минулого року.