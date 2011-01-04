«Новорічний подарунок» киянам відклали ще на два тижні

Дві станції швидкісного трамвая — «Польова» і «Героїв Севастополя» - відкриють за два тижні, повідомили газеті «Сегодня» в «Київпастрансі».

Нагадаємо, раніше обіцяли, що станції, які не встигли відремонтувати до пуску оновленого швидкісного, почнуть працювати 31 грудня. Але не встигли.

Ввечері 3 січня на платформах уже було встановлено каркаси навісів, робочі укладали плитку. А ось у переході на «Польовій» роботи ще тривають повним ходом: будівельники лише почали відбивати від стін стару плитку і зчищають зі стелі фарбу. Місцеві жителі скаржаться: під ногами брудне місиво, пил стоїть стовпом, зазначає газета. Правда, самі будівельники запевняють, що до 15 січня перехід буде готовий.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2010 року в Києві після реконструкції було відкрито першу чергу лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога – вулиця Старовокзальна». Роботи з реконструкції було розпочато в 2007 році.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на урочистому відкритті першої черги доручив повністю відкрити лінію швидкісного трамвая до 1 березня 2011 року. На сьогоднішній день повністю реконструйовано п`ять станцій першої черги з 13-ти.