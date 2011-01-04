Звинуваченим у вбивстві таращанського прокурора дали по 15 років

Звинувачених у вбивстві таращанського прокурора Сергія Мрука - братів Олеся і Олега БУГРІЙ - суд засудив до 15 років ув`язнення, а їх водія як співучасника - до 10 років.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 1 від 4 січня).

Газета нагадує, що наприкінці вересня 2009 року С.Мрук був застрелений з рушниці у своєму кабінеті. Стікаючи кров`ю, він встиг викликати міліцію. За версією слідства, вбивство замовив його помічник Олесь БУГРІЙ через те, що прокурор до нього прискіпувався по роботі, а фатальний постріл зробив його брат Олег БУГРІЙ, який був військовослужбовцем.

Родичі братів не вірять в їх провину. Як розповів «Сегодня» батько засуджених Володимир БУГРІЙ, правоохоронним органам потрібно шукати справжніх злочинців, тому що у справі є безліч нестиковок: «Це дурість, що Олесь убив або хотів убити свого начальника Сергія Петровича. Я знаю, що Олесь із Мруком був у хороших стосунках, вони дружили, до того ж у слідства не було ані свідків вбивства, ані доказів. Знайшли козлів відпущення і назвали їх винними. Ми подаємо апеляцію, зараз прагнемо опам`ятатися. Можливо, вбивць потрібно шукати серед тих, хто пов`язаний з наркоторгівлею. Від своїх джерел я знаю, що інформація про цих осіб була у ноутбуку Мрука, але після похоронів він зник. Тепер я розумію, скільки невинних людей перебуває у неволі».

Керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО ситуацію прокоментував так: «Вимагати апеляції - це право родичів, ми ж у будь-якому випадку теж апелюватимемо, але щоб міру покарання посилити. Прокуратура вимагає вищої міри, тобто довічного ув‘язнення для винних у вбивстві».