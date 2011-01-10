Лозінський: якби була якась зброя, я б її якось використав

Колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ заперечує факт застосування зброї стосовно жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника під час інциденту, який виник між ними 16 червня 2009 року, оскільки її при ньому не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Дніпровського районного суду Києва.

«Якби в автомобілі була якась зброя, я б її якось використав відповідно до тієї ситуації, що виникла», - сказав В.ЛОЗІНСЬКИЙ.

Водночас на запитання прокурора, яким же чином В.Олійнику було завдано вогнепального поранення, екс-депутат сказав, що йому б самому було цікаво дізнатися про це у слідства.

При цьому В.ЛОЗІНСЬКИЙ зауважив, що В.Олійник зробив у його бік два постріли. І під час боротьби йому вдалося вибити у В.Олійника пістолет, втім, останній наніс йому кілька ударів ножем, який тримав в іншій руці.

Також екс-депутат відкинув звинувачення стосовно того, що він заволодів автомобілем марки ВАЗ-2101, який належав місцевому жителю Віктору ЛАБЧИНСЬКОМУ, а потім спалив цей транспортний засіб.

На підтвердження своїх слів В.ЛОЗІНСЬКИЙ зачитав судове рішення від 24 вересня минулого року, яким було засуджено за скоєння вказаного злочину до 5 років ув’язнення двох громадян.

У свою чергу колишній прокурор Голованівського району Євген ГОРБЕНКО заявив суду, що він відмовляється давати пояснення з приводу події, яка сталася між В.ЛОЗІНСЬКИМ та В.Олійником. «На цей час я не можу давати покази щодо обставин події через стрес після того, як мене затримали», - сказав Є.ГОРБЕНКО. Разом з тим, даючи пояснення суду, він наголосив, що не вважає себе винним у тому, що йому інкримінує прокуратура.

При цьому Є.ГОРБЕНКО звернув увагу суду на те, що він не мав ні можливості, ні права організовувати будь-які дії, як представник правоохоронного органу, після того, як конфлікт між В.ЛОЗІНСЬКИМ і В.Олійником було вичерпано, оскільки на момент інциденту перебував на місці події уже не в робочий час, без форменого одягу. «Я не був тоді ні представником влади, ні посадовою особою, а звичайним громадянином», - зазначив Є.ГОРБЕНКО.

Враховуючи те, що він відмовився сьогодні давати пояснення з приводу вказаних дій, суд був змушений оголосити його покази, надані ще на досудовому слідстві.

Зокрема, під час одного з допитів Є.ГОРБЕНКО заявляв, що ні у В.ЛОЗІНСЬКОГО, ні у нього, ні у колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО при собі не було зброї. Під час зустрічі з В.Олійником одяг останнього мав брудний вигляд і був у крові. Також Є.ГОРБЕНКО заявляв, що В.Олійник під час зустрічі з В.ЛОЗІНСЬКИМ здійснив у його бік щонайменше один постріл. Натомість під час іншого допиту Є.ГОРБЕНКО заявив, що в автомобілі, яким керував В.ЛОЗІНСЬКИЙ, була рушниця, яка знаходилася на задньому сидінні та приклад якої впирався в коробку передач автомобіля. Крім того, екс-прокурор раніше зазначав, що В.Олійник ніяких пострілів не робив, хоча пістолет та ніж дійсно тримав у руках.

Згідно з цими показами Є.ГОРБЕНКА, після того, як В.ЛОЗІНСЬКИЙ вибив один пістолет з рук В.Олійника, останній почав втікати, але екс-депутат, побачивши у нього в руках другий пістолет, сів за кермо автомобіля, наздогнав його біля лісу і приблизно з 10-15 метрів здійснив у сторону В.Олійника два постріли, причому один з них влучив у землю, а інший - в ногу В.Олійника.

Також Є.ГОРБЕНКО підтвердив, що ще до розв’язки конфлікту В.ЛОЗІНСЬКИЙ, побачивши зрою в руках невідомої особи, телефонував до райвідділу з проханням викликати наряд міліції. Такі саме дії зробив пізніше і М.КОВАЛЬСЬКИЙ, який через деякий час підійшов до місця події.

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 11 січня. Таким чином, завтра суд продовжить заслуховувати пояснення підсудних.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи

Сьогодні, 10 січня, суд завершив оголошення обвинувального висновку у справі В.ЛОЗІНСЬКОГО.