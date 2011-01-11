Фюле похвалив азаровські зміни бізнес-клімату в Україні

Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association (EBA)) позитивно оцінює зміну бізнес-клімату в Україні.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це заявив єврокомісар з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ш.ФЮЛЕ повідомив, що він зустрічався з членами Європейською Бізнес Асоціації в Україні і вони в цілому позитивно оцінили зміни бізнес-клімату, що сталися в Україні за останній час», – сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, також Ш.ФЮЛЕ зазначив, що представники Європейською Бізнес Асоціації високо цінують те, що прем`єр-міністр України особисто зустрічається з представниками ділових кіл, і розраховують на продовження такого ж продуктивного діалогу з владою.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація – неприбуткова організація, що об`єднує більш як 750 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.